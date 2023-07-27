Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:28, 27 июля 2023Россия

Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли живой

ЕАН: пропавшую в Екатеринбурге 8-летнюю девочку нашли живой в квартире мужчины

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Пропавшую утром в среду, 26 июля, в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли живой в квартире мужчины, он заманил ее к себе домой при помощи щенка. Об этом сообщает издание ЕАН.

Уточняется, что мужчина проживает неподалеку от дома ребенка. «Вчера, 26 июля, он заманил к себе девочку домой при помощи щенка, которого подобрал накануне», — говорится в публикации. Полицию вызвали соседи, обратив внимание, что в квартире не горит свет, но слышно движение. По их словам, мужчина употребляет наркотики.

Прибывшие на место полицейские забрали мужчину, а щенка выпустили во двор. «Когда девочку вывели из подъезда, она была вся грязная и растрепанная», — рассказал корреспондент издания.

Восьмилетняя девочка ушла из дома в среду утром, но так и не вернулась. В ее поисках принимали участие полицейские и добровольцы. Ребенок проживает с матерью и отчимом, которые, согласно показаниям соседей, часто выпивают.

Ранее была найдена шестилетняя девочка, пропавшая днем 18 июля с детской площадки в городе Шахты Ростовской области. Оказалось, что ее увел незнакомый мужчина, который позднее был задержан у себя дома.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный за подготовку теракта российский военный признался в работе на СБУ

    В разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков

    В Конго заявили о нарушении границы армией Руанды

    Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрелы ВСУ военкоров

    Экс-сотрудник СБУ сообщил о принудительном вывозе детей с Украины

    Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли живой

    Путин заявил об активизации боев на запорожском направлении

    Москвичей предупредили о новой волне ливней и гроз

    Польша пригрозила полной изоляцией Белоруссии

    «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости