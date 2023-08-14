Дешевую PlayStation 5 показали на видео

Insider Gaming: в сети появилось видео с консолью PlayStation 5 Slim

В сети опубликовали видео с предположительно новой консолью Sony. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Журналисты медиа обратили внимание на ролик, появившийся в Twiiter-аккаунте австралийского энтузиаста под ником BwE_Dev. На видео пользователь показал PlayStation 5 Slim с разных ракурсов. Как BwE_Dev удалось получить консоль в свое распоряжение, не уточняется.

В ролике автор показал пластиковый корпус консоли PS5 CFI-2016 и съемный дисковод, которым будет оснащена приставка. Судя по всему, новый девайс имеет более тонкий корпус, чем оригниальная PlayStation 5. Также аппарат получит более тонкие вентиляционные отверстия, чем PS5. Будущая самая дешевая приставка актуальной серии получит два разъема USB-C: для сравнения, оригинальная консоль имела по одному порту USB-A и USB-C.

«Хотя видеозаписи консоли в настоящее время не проверены, они совпадают с нашим первоначальным отчетом», — отметил автор издания Том Хендерсон. Портал Insider Gaming оказался первым, авторы которго предсказали выпуск PlayStation 5 Slim.

Ранее журналисты издания The Verge заявили, что Sony выпустит доступную консоль до конца 2023 года. PlayStation 5 Slim оценят не дороже 400 долларов, или 40 тысяч рублей.