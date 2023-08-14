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13:03, 14 августа 2023Культура

Названа претендующая на роль Рапунцель в адаптации Disney актриса

Disney решил рассмотреть Флоренс Пью на роль Рапунцель в адаптации мультфильма

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Студия Disney рассматривает английскую актрису Флоренс Пью, которая сыграла Джин Татлок в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана, на роль Рапунцель в адаптации мультфильма. Об этом решении сообщает World of Reel.

По словам инсайдера Дэниела Рихтмана, артистка может отказаться от сотрудничества со студией, предлагающей ей внушительный гонорар, так как занята театральными постановками. Сейчас звезда играет в таких спектаклях, как «Леди Макбет», «Чудо» и «Маленькие женщины».

Пью, а также ее представители никак не прокомментировали информацию о возможном участии актрисы в адаптации анимационного проекта «Рапунцель: Запутанная история». Сам мультфильм вышел в 2010 году. Сумма сборов картины составила 592,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в Индии, Бангладеш и Индонезии изменили сцену с Флоренс Пью в фильме «Оппенгеймер». По данным издания, в прокате картины в азиатских странах была изменена сцена, где героиня артистки сидит в кресле полностью обнаженная.

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    Анастасия Астахова
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