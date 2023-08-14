В России усилили санитарный контроль из-за случаев заражения чумой в Китае

Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля из-за чумы в Китае

В России усилили карантинно-санитарный контроль из-за случаев заражения бубонной чумой в Китае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, заявление опубликовано на официальном сайте службы.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, несмотря на усиление контроля, риск завоза заболевания на территорию страны минимален.

«Противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия», — объявили в службе.

Ранее сообщалось, что 19 июля на северо-западе Китая обнаружили случай заражения бубонной чумой, а сегодня, 14 августа, стало известно о трех случаях заражения в Монголии.

Одновременно с этим о нескольких случаях выявления заболевания в Китае сообщили и в Роспотребнадзоре — чуму нашли на севере КНР, в Шилин-Голе.