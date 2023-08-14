Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 14 августа 2023Силовые структуры

Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы изъяли около 50 гранатометов и 360 тысяч боеприпасов

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы изъяли оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы проверяли информацию, полученную от сотрудников контрразведки. Они изъяли свыше 50 единиц стрелкового оружия и гранатометов, более 360 тысяч различных боеприпасов и 50 килограммов взрывчатки из незаконного оборота.

Отмечается, что боеприпасы могли быть использованы при совершении диверсий и представляли опасность для мирных жителей.

Ранее стало известно, что в ЛНР саперы Росгвардии в течение недели проверили более 160 объектов и обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар упал ниже 100 рублей

    Адвокат Лады Дэнс рассказал об угрозах в адрес певицы

    На «Армии» покажут антидроновый комплекс «Рать»

    Женщина на семь лет просрочила визу и попала в тюрьму в Азии

    47-летняя женщина назвала секретом красоты один продукт с неприятным запахом

    Мастера по ремонту холодильников ранило при взрыве фреона в элитном ЖК в Москве

    Предсказано будущее цен на квартиры в Москве

    Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам

    Оценен возможный рост ключевой ставки по итогам экстренного заседания ЦБ

    Нарколог раскрыл эффективные способы избавиться от перегара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости