Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы изъяли около 50 гранатометов и 360 тысяч боеприпасов

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы изъяли оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы проверяли информацию, полученную от сотрудников контрразведки. Они изъяли свыше 50 единиц стрелкового оружия и гранатометов, более 360 тысяч различных боеприпасов и 50 килограммов взрывчатки из незаконного оборота.

Отмечается, что боеприпасы могли быть использованы при совершении диверсий и представляли опасность для мирных жителей.

Ранее стало известно, что в ЛНР саперы Росгвардии в течение недели проверили более 160 объектов и обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства.