Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:35, 7 августа 2023Силовые структуры

Росгвардия обнаружила крупные схроны с иностранными оружием и боеприпасами в ЛНР

В ЛНР саперы Росгвардии нашла схроны с 53 тысячами боеприпасов и оружием

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) саперы Росгвардии в течение недели проверили более 160 объектов и обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проходили в населенных пунктах региона. В результате военные изъяли и передали МВД и военной комендатуре более 53 тысяч боеприпасов, около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов, свыше 40 килограммов взрывчатых веществ, а также более 600 других взрывоопасных предметов. Обнаруженный арсенал мог быть использован при совершении диверсий.

Ранее полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях Вооруженных сил Украины в лесу возле Северодонецка. В нем было более 50 тысяч патронов различного калибра, около 200 гранат, снаряды к гаубицам и пушкам, а также взрыватели и выстрелы к гранатометам.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В учебниках истории России полностью переписали разделы от 1970-х до 2000-х

    Выпуск Lada Largus на время прекратят

    Названа цена нового учебника по истории для старших классов

    Брошенный в фанатку микрофон Карди Би решили продать за 9,5 миллиона рублей

    Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

    Бывшего пакистанского премьер-министра заключили в маленькую грязную камеру

    Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов на севере Москвы

    Драка мужчин в Новой Москве попала на видео

    Эксперт оценил влияние покупки валюты Минфином на курс рубля

    Росгвардия обнаружила крупные схроны с иностранными оружием и боеприпасами в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости