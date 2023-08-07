Росгвардия обнаружила крупные схроны с иностранными оружием и боеприпасами в ЛНР

В ЛНР саперы Росгвардии нашла схроны с 53 тысячами боеприпасов и оружием

В Луганской народной республике (ЛНР) саперы Росгвардии в течение недели проверили более 160 объектов и обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проходили в населенных пунктах региона. В результате военные изъяли и передали МВД и военной комендатуре более 53 тысяч боеприпасов, около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов, свыше 40 килограммов взрывчатых веществ, а также более 600 других взрывоопасных предметов. Обнаруженный арсенал мог быть использован при совершении диверсий.

Ранее полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях Вооруженных сил Украины в лесу возле Северодонецка. В нем было более 50 тысяч патронов различного калибра, около 200 гранат, снаряды к гаубицам и пушкам, а также взрыватели и выстрелы к гранатометам.