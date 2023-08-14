69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:03, 14 августа 202369-я параллель

В России рысь вышла из леса к людям в карьер и попала на видео

В Хибинах рысь вышла из леса к людям в карьер и попала на видео

На Кольском полуострове рысь вышла из леса к горным рабочим и попала на видео. Снятый очевидцами ролик публикует группа «Радио Хибины» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео снято на карьере в Хибинах. На записи видно, как крупный хищник замирает посреди каменистой дороги и смотрит в сторону снимающих его людей. Затем рысь разворачивается и медленно уходит.

Ранее сообщалось, что жители Нижнеколымского района Якутии заметили бурого медведя под окнами дома и сняли его на видео. Хищник возрастом около двух трех-лет забрел в поселок Черский посреди ночи и напугал россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России проведет экстренное заседание

    Оксана Самойлова снялась топлес

    Названо условие для вхождения россиян в средний класс

    Два москвича поменяли имена ради пожизненно бесплатной еды в «Тануки»

    Крупнейшей экономике Европы предрекли трудности

    В России отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

    Россия объявила в розыск баптистского пастора за дискредитацию армии

    Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО

    В России решили бороться с серым вывозом бензина из страны

    Кабмин потратит миллиарды рублей на досрочное расселение аварийного жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости