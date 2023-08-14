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19:36, 14 августа 2023Мир

В России объяснили замедление введения западных санкций

Сенатор Карасин считает, что Запад исчерпал ресурсы для антироссийских санкций

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

У западных стран закончились ресурсы, чтобы вводить новые антироссийские санкции. Так в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил, почему США и Евросоюз стали медленнее утверждать очередные пакеты ограничительных мер.

«Придумать можно все что угодно. Но сейчас становится очевидно, что Россия спокойно и уверенно справляется с теми "грандиозными" санкционными пакетами, которые придуманы Евросоюзом и Вашингтоном, работает динамично и в экономике, и в вопросах научно-технологических, военно-технических. Мы справляемся с этими санкциями. Мы не сторонники санкционных пакетов, но нам они не страшны, это подтверждается реальными делами», — сказал сенатор.

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По мнению Карасина, сейчас у Запада возникли сложности, поскольку основные ограничения против ключевых секторов российской экономики уже введены.

«Предсказать, как дальше пойдут дела, немножко трудновато, потому что болезненное воображение коллективного Запада, чувствуется, что границ не знает. Но оно стало выдыхаться и заметна усталость международного сообщества в целом от этого поединка с Россией, который с деньгами, вооружением и информационной войной ведется со стороны коллективного Запада. Именно усталость, потому что хотелось бы конца этой кампании, которой не видно конца», — заключил он.

После начала российской специальной военной операции на территории Украины США и страны Евросоюза наложили на Россию рекордное количество ограничений. В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций, который согласовывали почти полгода. Эти меры затронули в первую очередь те предприятия, которые помогали Москве обходить уже действующие санкции.

31 июля евродепутат от Германии Гуннар Бек рассказал, что Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12-го пакета санкций. Эти ограничения начали разрабатывать в конце июня.

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