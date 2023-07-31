В Европарламенте рассказали о содержании 12-го пакета санкций ЕС против России

Евродепутат Бек: ЕП намерен конфисковать замороженные активы ЦБ России

Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12 пакета санкций. Об этом сообщил депутат ЕП от Германии Гуннар Бек, его слова приводит Ura.ru.

По мнению европарламентария, российским властям следует «подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти». Он также отметил, что конфискация замороженных средств России станет шагом, который приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) ввести новый пакет антироссийских санкций анекдотом. «Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" — "Ну, в пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями», — рассказал министр.

