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21:31, 29 июля 2023Мир

В МИД Венгрии отреагировали на план ЕС о новом пакете санкций анекдотом

Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о бесполезности санкций против России
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) ввести новый пакет антироссийских санкций анекдотом. Его слова приводит РИА Новости.

«Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз... Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" — "Ну, в пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями», — рассказал министр.

По словам Сийярто, санкционная политика ЕС провалилась. Глава МИД страны подчеркнул, что санкции ЕС потерпели фиаско — «и это не политическая позиция, а констатация факта».

Министр отметил, что ограничения не поставили российскую экономику в более простую ситуацию, чем раньше, однако европейская тоже переживает сложности. Помимо этого, он призвал вспомнить, куда направлены поставки российской нефти, ранее отправлявшиеся в Европу.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.

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    Юлия Мискевич
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