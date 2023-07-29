В МИД Венгрии отреагировали на план ЕС о новом пакете санкций анекдотом

Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о бесполезности санкций против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) ввести новый пакет антироссийских санкций анекдотом. Его слова приводит РИА Новости.

«Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз... Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" — "Ну, в пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями», — рассказал министр.

По словам Сийярто, санкционная политика ЕС провалилась. Глава МИД страны подчеркнул, что санкции ЕС потерпели фиаско — «и это не политическая позиция, а констатация факта».

Министр отметил, что ограничения не поставили российскую экономику в более простую ситуацию, чем раньше, однако европейская тоже переживает сложности. Помимо этого, он призвал вспомнить, куда направлены поставки российской нефти, ранее отправлявшиеся в Европу.

23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также зарубежные компании, которые, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения.