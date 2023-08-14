CNN: Россия и Сербия остались союзниками вопреки давлению Запада

На Западе признали безуспешность попыток разрыва союзнических отношений России и Сербии вопреки давлению на них со стороны других стран. Об этом пишет CNN.

Депутат и глава Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс посетовала на то, что президент Сербии Александр Вучич «раз за разом смеется в лицо Западу».

«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре», — напомнила она в разговоре с журналистами.

В статье говорится, что по прошествии 18 месяцев с начала конфликта на Украине «нынешний подход был сплошным пряником, а не кнутом, и в результате он не достигает обеих целей» в отношении Сербии.

Ранее Вучич заявил, что российская экономика демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал. Он добавил, что многие говорят об ослабшем рубле — тем не менее российская экономика держится на удивление хорошо.