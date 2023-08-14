Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 14 августа 2023Мир

На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

CNN: Россия и Сербия остались союзниками вопреки давлению Запада

Фото: Jakov Simovic / Shutterstock / Fotodom

На Западе признали безуспешность попыток разрыва союзнических отношений России и Сербии вопреки давлению на них со стороны других стран. Об этом пишет CNN.

Депутат и глава Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс посетовала на то, что президент Сербии Александр Вучич «раз за разом смеется в лицо Западу».

«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре», — напомнила она в разговоре с журналистами.

В статье говорится, что по прошествии 18 месяцев с начала конфликта на Украине «нынешний подход был сплошным пряником, а не кнутом, и в результате он не достигает обеих целей» в отношении Сербии.

Ранее Вучич заявил, что российская экономика демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал. Он добавил, что многие говорят об ослабшем рубле — тем не менее российская экономика держится на удивление хорошо.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали способ укрепить рубль

    Огромные клыки и чешую динозавра нашли на стройке в Москве

    Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения Лерчек по делу о налогах

    Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

    Пробка у Крымского моста выросла

    Стало известно о строительстве на Западной Украине центра для экспорта зерна

    На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

    Назван способный поставить на стоп путешествия россиян курс доллара

    России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

    Спрогнозирован спад цен на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости