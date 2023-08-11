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00:46, 11 августа 2023Мир

Вучич заявил о стойкости российской экономики

Президент Сербии Вучич заявил о стойкости российской экономики
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российская экономика демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал Happy.

По его словам, Россия хорошо подготовилась к ограничительным мерам. Вучич отметил, что многие говорят об ослабшем рубле и указывают на экономический кризис в РФ. «Но русская экономика, буду с вами честен, держится лучше, чем кто бы то ни было ожидал», — подчеркнул он.

По словам сербского главы государства, Москва, вероятно, готовилась к санкциям. «Готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту», — пришел он к выводу.

Ранее Александр Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО. Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта, а также высказал мнение, что в определенный момент могут прорваться какие-то рубежи, что приведет к катастрофе со стороны России или Украины.

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    Марина Совина
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