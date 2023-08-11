Президент Сербии Вучич заявил о стойкости российской экономики

Российская экономика демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал Happy.

По его словам, Россия хорошо подготовилась к ограничительным мерам. Вучич отметил, что многие говорят об ослабшем рубле и указывают на экономический кризис в РФ. «Но русская экономика, буду с вами честен, держится лучше, чем кто бы то ни было ожидал», — подчеркнул он.

По словам сербского главы государства, Москва, вероятно, готовилась к санкциям. «Готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту», — пришел он к выводу.

Ранее Александр Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО. Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта, а также высказал мнение, что в определенный момент могут прорваться какие-то рубежи, что приведет к катастрофе со стороны России или Украины.