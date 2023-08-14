Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:58, 14 августа 2023Из жизни

Заключенный сбежал из окна по простыням и уехал на такси

KBTX 3: в США заключенный сбежал из больницы и скрылся на такси

Фото: Ogrrr / Shutterstock / Fotodom

В американском городе Нью-Йорк заключенный сбежал из здания больницы, спустившись из окна по простыням. Об этом сообщает KBTX 3.

44-летнего мужчину подозревали в хранении наркотиков. Недавно его доставили в больницу Mount Sinai Beth Israel для лечения.

Материалы по теме:
Убийца провел в тюрьме на 50 лет больше срока. Как он попал в Книгу рекордов Гиннесса и отказался выходить на свободу?
Убийца провел в тюрьме на 50 лет больше срока.Как он попал в Книгу рекордов Гиннесса и отказался выходить на свободу?
25 мая 2022
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022

Заключенному удалось скрыться, когда его отвели в ванную комнату, чтобы он мог принять душ. Оставшись без присмотра, он по простыне спустился с пятого этажа на крышу, расположенную под окном. Оказавшись на улице, беглец сел в такси и уехал.

Ранее сообщалось, что опасный преступник с навыками выживальщика сбежал из тюрьмы в американском городе Уоррен, штат Пенсильвания. Он был судим по обвинению в поджоге и грабеже, а также проходит подозреваемым по делам об угоне автомобиля, похищении семейной пары и в других тяжких преступлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    МИД ответил на высылку российских дипломатов из Молдавии

    Глава Дагестана прокомментировал взрыв на заправке в Махачкале

    В Махачкале произошел взрыв в автосервисе

    Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

    Блинкен выступил за сохранение давления на мятежников в Нигере

    АЗС загорелась после взрыва в автосервисе в российском городе

    В Германии назвали российский газ незаменимым

    Медведев порассуждал о лояльности «Яндекса»

    Туристы пропали в горах в российском регионе

    Врач рассказала о способном испортить жизнь сексуальном расстройстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости