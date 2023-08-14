Заключенный сбежал из окна по простыням и уехал на такси

KBTX 3: в США заключенный сбежал из больницы и скрылся на такси

В американском городе Нью-Йорк заключенный сбежал из здания больницы, спустившись из окна по простыням. Об этом сообщает KBTX 3.

44-летнего мужчину подозревали в хранении наркотиков. Недавно его доставили в больницу Mount Sinai Beth Israel для лечения.

Заключенному удалось скрыться, когда его отвели в ванную комнату, чтобы он мог принять душ. Оставшись без присмотра, он по простыне спустился с пятого этажа на крышу, расположенную под окном. Оказавшись на улице, беглец сел в такси и уехал.

Ранее сообщалось, что опасный преступник с навыками выживальщика сбежал из тюрьмы в американском городе Уоррен, штат Пенсильвания. Он был судим по обвинению в поджоге и грабеже, а также проходит подозреваемым по делам об угоне автомобиля, похищении семейной пары и в других тяжких преступлениях.

