Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50

Диетолог Соломатина: после 50 нужно есть морскую рыбу, овсянку и зелень

После 50 лет человеку нужно пересмотреть рацион, чтобы замедлить ухудшение метаболизма и обострение хронических заболеваний, рассказала диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она перечислила людям старшего возраста омолаживающие продукты.

Чтобы препятствовать развитию артериальной гипертонии, ожирения, атеросклероза, нужно ограничить себя в употреблении жареных мясных блюд, кондитерских изделий, плохих жиров, а также угощений, в которых содержится маргарин, рассказала она

При этом, продолжила Соломатина, омолодят организм кисломолочные продукты, морская рыба, овсянка, крупы и хлеб со злаками, а также свежие фрукты, овощи и богатая витаминами зелень: петрушка, щавель, базилик. Диетолог предупредила, что клетчатку, содержащуюся в растительных продуктах, не стоит есть в больших объемах людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что людям старше 50 лет курортные романы приносят неожиданную пользу. По словам Наумовой, всплеск внезапных чувств в отпуске позволяет пожилым людям ощутить себя моложе и энергичнее.