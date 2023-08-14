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17:42, 14 августа 2023Забота о себе

Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50

Диетолог Соломатина: после 50 нужно есть морскую рыбу, овсянку и зелень

Фото: Unsplash

После 50 лет человеку нужно пересмотреть рацион, чтобы замедлить ухудшение метаболизма и обострение хронических заболеваний, рассказала диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она перечислила людям старшего возраста омолаживающие продукты.

Чтобы препятствовать развитию артериальной гипертонии, ожирения, атеросклероза, нужно ограничить себя в употреблении жареных мясных блюд, кондитерских изделий, плохих жиров, а также угощений, в которых содержится маргарин, рассказала она

При этом, продолжила Соломатина, омолодят организм кисломолочные продукты, морская рыба, овсянка, крупы и хлеб со злаками, а также свежие фрукты, овощи и богатая витаминами зелень: петрушка, щавель, базилик. Диетолог предупредила, что клетчатку, содержащуюся в растительных продуктах, не стоит есть в больших объемах людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.

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    Александра Лисица
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