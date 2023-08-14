Российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ

Российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Астафьев уточнил, что Су-34 поразили управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора. Истребители также атаковали пункт временной дислокации, склад боеприпасов и два района сосредоточения вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

По словам военного, российская штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и бронетехнику атакующих подразделений ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного.

Ранее российские военные помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.