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05:29, 14 августа 2023Россия

Российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ

Российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Астафьев уточнил, что Су-34 поразили управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора. Истребители также атаковали пункт временной дислокации, склад боеприпасов и два района сосредоточения вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

По словам военного, российская штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и бронетехнику атакующих подразделений ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного.

Ранее российские военные помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

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    Марина Совина
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