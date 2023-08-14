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20:39, 14 августа 2023Путешествия

Названы лучшие направления для отпуска в бархатный сезон

Турэксперт Мкртчян: в бархатный сезон цены на пляжный отдых упадут на 20 %

Фото: Erich Schmidt / Globallookpress.com

С началом бархатного сезона цены на пляжный отдых упадут примерно на 20 процентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он назвал лучше направления для отпуска в России и за ее пределами в этот период.

Купальный сезон в сентябре заканчивается уже в Крыму, в Приморском крае, но вовсю будет идти в Сочи, в Абхазии. По ценам примерно на 20 процентов ниже, чем в августе. Мегаудобно — уходит августовская жара и приходят хорошие цены

Алексан Мкртчянвице-президент Альянса туристических агентств

«Что касается зарубежных программ, наконец-то начинает дешеветь Турция, продолжают быть еще относительно недорогими Арабские Эмираты, еще не дорожают Таиланд, Куба, Шри-Ланка, Мальдивы. Турция снижается, а остальные не дорожают. Плюс начинается школьный период — 1 сентября, учебный год, исчезает детский шум на пляжах, вся шумная детвора исчезает. Цены будут снижаться везде, потому что июль и август — это самый дорогой отдых, дороже отдыха в России не бывает», — объяснил турэксперт.

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Тем, кто не планирует ехать на море, стоит обратить внимание на культурную программу, считает Алексан Мкртчян.

«Все, что связано с экскурсионными программами, — это в первую очередь Петербург, Москва, Калининградская область, Белоруссия — когда уходит жара, но еще не приходит холод. Петербург или Калининградская область в августе-сентябре намного лучше, чем, скажем, в июле. Экскурсионка хороша в сентябре-октябре, когда еще большой световой день, солнце и нежарко», — добавил он.

Ранее россиянам назвали курорты Турции с дешевым съемным жильем.

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    Варвара Кошечкина
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