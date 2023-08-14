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06:36, 14 августа 2023Россия

Прорыв на газопроводе произошел в Уссурийске

В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе, в результате никто не пострадал

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Прорыв произошел на газопроводе в Уссурийске в Приморском крае. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства ГО и ЧС.

Как указали в ведомстве, в понедельник, 14 августа, в 9:30 по местному времени (2:30 по московскому времени) по линии ФСБ сообщили о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийского ГО. «Работают соответствующие службы. Порыв газопровода без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет», — отметили в ведомстве.

Официальных комментариев от властей пока не поступало.

В мае взрыв на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел во время планового обслуживания объекта. ЧП в российском регионе произошло во время плановой чистки газопровода.

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    Марина Совина
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