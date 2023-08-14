Ученые в Польше обнаружили скелет «ребенка-вампира»

В Польше раскопали скелет «мальчика-вампира»

Ученые обнаружили «ребенка-вампира» на кладбище в Польше. Об этом сообщает Business Insider.

Археологи нашли в деревне Пьень скелет закопанного вниз лицом мальчика, на ноге у которого был треугольный замок. Специалисты считают, что такие меры были предприняты, чтобы ребенок не воскрес в виде вампира и не вернулся к живым. Примерный возраст мальчика оценивают в пять-семь лет, а само захоронение датируют XVII веком.

На том же кладбище год назад раскопали скелет «женщины-вампира» с замком на большом пальце ноги и серпом над шеей, который должен был отрубить ей голову в том случае, если бы она попробовала подняться.

Профессор археологии Дариуш Полински из Университета Николая Коперника, который руководил раскопками в обоих случаях, сообщил журналистам, что эти двое были найдены всего в нескольких метрах друг от друга. Команда археологов предполагает, что на этом месте стояло кладбище для «отверженных» — людей, которых по какой-то причине не желали видеть на христианских погостах. Полински также добавил, что на исследуемом участке нашли более ста необычных захоронений, многие из которых включали меры, считавшиеся эффективными против вампиров.

При этом, по словам Полински, заподозрить в человеке вампира могли из-за странного поведения при жизни, из-за болезни или спровоцированного ей необычного внешнего вида. Некрещеные покойники также считались источником опасности.

Антрополог Маттео Борини рассказал журналистам, что подобные практики защиты от вампиров были распространены по всей Европе, начиная с XIV века. Этих существ считали виновниками внезапного ухода людей из жизни. Как правило, на самом деле причиной трагедий становились эпидемии или отравления. Однако селяне считали, что дело в вампирах, которые по очереди охотятся на местные семьи, переходя от дома к дому.

Ранее сообщалось, что в Великобритании с аукциона продали набор для охоты на вампиров, принадлежавший члену Палаты лордов, который жил в XIX веке. Анонимный покупатель отдал за него 16,9 тысячи фунтов (11,7 миллиона рублей).

