Дачников научили защищать сад без химикатов

Эксперт Иванушкина: сад можно защитить от вредителей без ядохимикатов

Сад можно защитить от вредителей без помощи опасных химических ядов. Ограждать огороды от болезней другими способами дачников научила государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Лилия Иванушкина, передает «Знамя».

Эксперт посоветовала применять экологически безвредные современные биопрепараты и народные средства, а также вовремя прибегать к профилактическим мерам защиты. Для успешного противостояния вредителям и болезням растения должны быть крепкими и хорошо развитыми, поэтому при уходе за садом необходимо соблюдать агротехнику, подходящую для конкретного вида и сорта. Посадку и посев растений необходимо проводить с учетом кислотности почвы, оптимальных сроков и климатических требований культур.

Иванушкина добавила, что посадки, которые подверглись механическому воздействию или прошли процесс обрезки, стоит обрабатывать специальным раствором. Срезы на деревьях и кустарниках нужно сразу же смазать садовым варом, а овощные растения после пасынкования обработать биопрепаратами на основе полезных грибков или бактерий.

Инспектор также отметила важность правильного питания садово-огородных культур, так как в некоторых случаях нехватка влаги и удобрений может привести к болезням. Кроме того, почву в саду следует вовремя очищать от листвы и сгнивших плодов, а осенью ее нужно перекапывать для поднятия на поверхность вредных насекомых, устроившихся на зимовку.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить участок к зиме. Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал убрать с земли листья и урожай перед окончанием летнего сезона, чтобы защититься от вредителей.