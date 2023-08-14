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11:03, 14 августа 2023Среда обитания

Дачников научили защищать сад без химикатов

Эксперт Иванушкина: сад можно защитить от вредителей без ядохимикатов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сад можно защитить от вредителей без помощи опасных химических ядов. Ограждать огороды от болезней другими способами дачников научила государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Лилия Иванушкина, передает «Знамя».

Эксперт посоветовала применять экологически безвредные современные биопрепараты и народные средства, а также вовремя прибегать к профилактическим мерам защиты. Для успешного противостояния вредителям и болезням растения должны быть крепкими и хорошо развитыми, поэтому при уходе за садом необходимо соблюдать агротехнику, подходящую для конкретного вида и сорта. Посадку и посев растений необходимо проводить с учетом кислотности почвы, оптимальных сроков и климатических требований культур.

Иванушкина добавила, что посадки, которые подверглись механическому воздействию или прошли процесс обрезки, стоит обрабатывать специальным раствором. Срезы на деревьях и кустарниках нужно сразу же смазать садовым варом, а овощные растения после пасынкования обработать биопрепаратами на основе полезных грибков или бактерий.

Инспектор также отметила важность правильного питания садово-огородных культур, так как в некоторых случаях нехватка влаги и удобрений может привести к болезням. Кроме того, почву в саду следует вовремя очищать от листвы и сгнивших плодов, а осенью ее нужно перекапывать для поднятия на поверхность вредных насекомых, устроившихся на зимовку.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить участок к зиме. Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал убрать с земли листья и урожай перед окончанием летнего сезона, чтобы защититься от вредителей.

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    Александра Качан
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