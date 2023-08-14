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19:16, 14 августа 2023Силовые структуры

Пытавшегося поджечь здание районной администрации россиянина задержали

В Ростовской области задержали жителя за попытку поджечь здание администрации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Азове Ростовской области задержали 20-летнего местного жителя, который попытался поджечь здание администрации района. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, полицейские заметили молодого человека у здания ночью. При себе у него были четыре пятилитровые бутыли, в которых оказалась зажигательная смесь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинске неизвестные совершили поджог на железной дороге около аэропорта.

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    Илона Палей
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