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09:02, 15 августа 2023Силовые структуры

Россиянин избил обухом топора мать и ее сожителя из-за ссоры

На Алтае сын напал на мать и ее сожителя с топором из-за ссоры

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, напавшего с топором на мать и ее сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле в селе Чарышского района фигурант выпивал с родственниками. Там он поссорился с приятелем матери из-за бытового вопроса. Тогда россиянин взял топор и стал бить обухом по голове оппонента. Женщина решила вступиться за своего кавалера и успокоить сына. Она попыталась вызвать полицию, но обвиняемый также ударил ее по голове.

Всех потерпевших госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено дело.

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    Екатерина Власова
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