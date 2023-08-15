Россиянин избил обухом топора мать и ее сожителя из-за ссоры

На Алтае сын напал на мать и ее сожителя с топором из-за ссоры

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, напавшего с топором на мать и ее сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле в селе Чарышского района фигурант выпивал с родственниками. Там он поссорился с приятелем матери из-за бытового вопроса. Тогда россиянин взял топор и стал бить обухом по голове оппонента. Женщина решила вступиться за своего кавалера и успокоить сына. Она попыталась вызвать полицию, но обвиняемый также ударил ее по голове.

Всех потерпевших госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено дело.