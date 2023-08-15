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08:00, 15 августа 2023Интернет и СМИ

Девушка увидела кадры с мальчишника жениха и отменила свадьбу

Фото: Unsplash

Девушка под ником Foreign_Slice8964 рассказала на Reddit, что отменила свадьбу после того, как увидела кадры с мальчишника с участием своего жениха. В комментариях многие пользователи поддержали ее решение.

По словам автора поста, они с женихом отмечали мальчишник и девичник за день до свадьбы. Девушка отметила, что ее девичник представлял собой небольшую домашнюю вечеринку с друзьями и семьей, в то время как ее будущий муж отмечал мальчишник с размахом в баре.

Foreign_Slice8964 подчеркнула, что ничего не имела против такого формата мальчишника, однако в ходе вечеринки одна из подруг показала ей видео с вечеринки жениха, опубликованные в соцсетях. На кадрах партнер автора развязно вел себя с присутствующими девушками: в частности, он целовался с ними, также одна из них исполнила на его коленях эротический танец.

«Я расстроилась и попыталась поговорить с женихом, когда он вернулся домой, а он начал защищаться и сказал: "Все парни делают это на мальчишниках, это последняя ночь, когда мы свободны"», — продолжила девушка и добавила, что решила забыть об увиденном.

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Позднее в день свадьбы, пока жених был в душе, Foreign_Slice8964 услышала звуки уведомлений на его телефоне и решила заглянуть в него. «Там были фотографии моего жениха в постели с двумя девушками, на них не было одежды. Я выключила его телефон, зашла в ванную и сказала, что свадьба отменяется», — добавила автор публикации. Девушка отметила, что возлюбленный умолял ее не делать этого. Она также написала, что семья бывшего жениха осталась недовольна ее решением.

«Он изменил тебе, а мальчишник использует в качестве оправдания. Если он не хочет посвятить себя одной женщине, то он не заслуживает тебя», «То, что он сделал, ненормально. Это недопустимое поведение для человека, который женится», — заявили пользователи Reddit в комментариях к посту. Многие из них предположили, что бывший жених Foreign_Slice8964 мог изменять ей и в ходе отношений.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как заглянул в телефон супруги и сделал неприятное открытие. По его словам, он увидел, что жена вела откровенную переписку с бывшим коллегой.

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    Олег Давыдов
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