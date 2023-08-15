«Цунами» из грязи затопило европейский город и попало на видео

CNN: грязь затопила улицы итальянского города Бардонеккья из-за оползня

Грязь затопила улицы итальянского города Бардонеккья в провинции Турин из-за оползня в горах. Об этом сообщает CNN.

Видео с «грязевым цунами» сняли очевидцы. На кадрах показаны разбегающиеся люди, а также видно, как грязевой поток прорывается на улицу, опрокидывая дорожный знак.

В сообщении сказано, что река Мердовине вышла из берегов из-за оползня в горах, вызванного обильными дождями. Из-за грязи пострадали автомобили. Кроме того, вода полностью заполнила улицы. Ущерб от «грязевого» наводнения составил почти 11 миллионов долларов.

Лидеры Италии, Хорватии, Греции, Мальты, Португалии и Словении ранее призывали Евросоюз и международное сообщество принять экстренные меры для решения климатического кризиса. Президенты средиземноморских стран считают, что в настоящее время достигнута «чрезвычайная климатическая ситуация». Страны региона столкнулись с экстремальной жарой в июле.