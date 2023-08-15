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09:40, 15 августа 2023Среда обитания

Россиян предостерегли от поспешной покупки квартир

Риелтор Барсуков призвал россиян не покупать квартиру в ажиотаже

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На фоне возможного повышения Центробанком ключевой ставки россиянам не стоит принимать поспешных решений о покупке квартиры. От приобретения недвижимости в ажиотаже предостерег граждан риелтор Константин Барсуков, пишет «ФедералПресс».

Специалист объяснил, что самые дешевые объекты в любом сегменте разобрали еще в июне — на рынке осталось мало предложений по низкой цене. «Ипотечные ставки выросли, и продавцы говорят: "Смотрите, курс доллара растет, поэтому цены будут расти". Они кивают на то, что квартир дешевых не осталось. На фоне этих вещей делать какие-то нервозные движения абсолютно не нужно, потому что можно купить не пойми что», — предупредил Барсуков.

Эксперт призвал понаблюдать за трендом, поскольку рынок недвижимости реагирует на любые события в течение нескольких месяцев. Если рост цен станет очевидным, то жилье действительно можно взять, считает Барсуков. Однако, по его словам, резкого увеличения цен (на пять процентов за месяц и выше) ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что застройщики начали завлекать покупателей квартир на первичном рынке необычными способами — например, предлагать оплатить им год обучения в любом вузе или дарить годовой запас бензина.

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    Нина Ташевская
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