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08:48, 15 августа 2023Среда обитания

Покупателей новых квартир в России бросились завлекать бензином

Девелоперы начали дарить годовой запас бензина при покупке квартир в новостройке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Девелоперы в России бросились вводить необычные акции, чтобы вернуть спрос на новостройки после ограничения ипотеки по околонулевым ставкам. Об этом пишут «Известия».

По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, в нестандартных схемах задействовано 70 процентов квартир на первичном рынке. Так, при покупке жилья застройщики начали оплачивать год обучения в любом вузе, предлагать ежемесячный кешбэк в течение двух лет в размере 0,3 процента от суммы ипотеки, а при покупке «двушки» или «трешки» — дарить годовой запас бензина, рассказал руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леон Пряжников.

«Крупные застройщики включают в ипотеку затраты на ремонт, мебель и бытовую технику. А также даже расходы на покупку сертификатов на занятие спортом, путешествия и полис ДМС», — добавил Зайцев. Кроме того, девелоперы предлагают и другие приятные бонусы — например, сертификаты в салон красоты.

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Другим выходом из ситуации стала траншевая ипотека, отметил коммерческий директор GloraX Егор Федоров. Такие кредиты на жилье выдаются несколькими частями (траншами), и проценты банк начисляет только на выданную сумму, а не на весь объем кредита, пояснил эксперт. «В итоге заемщик получает комфортный ипотечный платеж, что сегодня является определяющим фактором при принятии решения о покупке», — заключил Федоров.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить при покупке квартиры в новостройке. В «Авито Недвижимости» отметили, что дешевле всего будет приобрести варианты на первом и последнем этажах. Так, в среднем квартира в новостройке стоит шесть миллионов рублей. При этом на первых этажах объекты обойдутся в 5,3 миллиона, на последнем — в 5,9 миллиона. Получается, что покупателям удастся сэкономить около 12 процентов.

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    Нина Ташевская
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