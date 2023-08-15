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15:09, 15 августа 2023Культура

Киностудия попросит 385 миллионов рублей на сиквел «Мамы для мамонтенка»

Киностудия Bazelevs попросит у Фонда кино деньги на сиквел «Мамы для мамонтенка»

Кадр: Мультфильм «Мама для мамонтенка»

Киностудия Bazelevs, основанная Тимуром Бекмамбетовым, попросит у Фонда кино деньги на создание сиквела мультфильма 1981 года «Мама для мамонтенка». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, бюджет проекта под названием «Возвращение мамонтенка» составит 550 миллионов рублей, 385 из них киностудия планирует получить от Фонда кино. Режиссером картины хронометражом в 90 минут выступит Антон Верещагин. Сам мультфильм будет создан на игровом движке Unreal Engine 5.2 и выйдет в 3D-формате.

Именно с помощью этого устройства были сняты последние части «Звездных войн», а также сериал «Мандалорец», однако в анимации Unreal Engine 5.2 будет использован впервые. Основой сюжета картины станет путешествие сына главного героя оригинальной версии мультфильма, который отправляется на север из Африки, чтобы найти родную мать своего отца.

По словам автора картины, решение использовать Unreal Engine 5.2 было связано с желанием «визуально подчеркнуть дистанцию времени» и между проектами, и между сюжетами. «Движок дает больше свободы художникам и больше возможностей в техническом плане», — подчеркнул Верещагин.

Ранее британский кинорежиссер Ридли Скотт порассуждал об отказе снимать сиквел «Бегущего по лезвию» и признался, что сожалеет об этом.

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    Анастасия Астахова
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