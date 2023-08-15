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07:22, 15 августа 2023Мир

В Эквадоре застрелили оппозиционного политика

В Эквадоре застрелили члена движения «Гражданская революция» Педро Брионеса
Луиса Гонсалес

Луиса Гонсалес. Фото: Karen Toro / Reuters

В Эквадоре неизвестные застрелили члена оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Об этом сообщила кандидат в президенты от этой политической силы Луиса Гонсалес, передает издание Expreso.

По ее словам, в настоящее время страна переживает самый кровавый период за всю историю. Политик выразила солидарность членам семьи Брионеса. Она также выступила с обвинениями в адрес эквадорских властей, которые, по ее мнению, виновны в ухудшении ситуации в сфере безопасности.

По предварительным данным, оппозиционного политика убили члены банды, которая вымогала у него деньги. Правоохранители выясняют, не поступали ли Брионесу угрозы по другим причинам.

Ранее кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи. Сообщается, что в результате происшествия пострадали восемь человек.

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    Марина Совина
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