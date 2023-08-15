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16:28, 15 августа 2023Экономика

Цены на газ в Европе резко подскочили

Цена газа в Европе выросла на 15 % на фоне обсуждения забастовок в Австралии
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

В ходе торгов 15 августа цены на газ в Европе резко выросли — стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF подскочила более чем на 15 процентов с начала дня, превысив отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В верхней точке котировки достигали 453,7 доллара за тысячу кубометров. На момент написания материала цена отскочила от пика до 449 долларов. В прошлом году из-за ограничения поставок из России в аналогичный день газ торговался выше 2000 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость топлива в Европе растет на фоне возможных забастовок в Австралии, пишет Bloomberg. В течение нескольких дней такую возможность обсуждают работники местных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Переговоры проходят между чиновниками и крупнейшим производителем нефти и газа в Австралии Woodside Energy Group.

Сотрудники предприятий Wheatstone и Gorgon на Северо-Западном шельфе требуют повысить им зарплаты и ограничить передачу работ на аутсорсинг, отмечалось ранее. В случае, если рабочие не выйдут на работу (они планируют сделать это уже на текущей неделе), простой на производстве поставит под угрозу 10 процентов мировых поставок СПГ. Несмотря на то что Европа редко покупает австралийский газ, региону придется конкурировать за оставшиеся поставки с азиатскими странами.

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    Мария Грушко
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