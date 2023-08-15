В Великобритании арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу России

BBC News: трое граждан Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Власти Великобритании арестовали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России и работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает BBC News.

По данным британских правоохранителей, находящиеся под стражей с февраля 20223 года задержанные 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова хранили фальшивые паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии, а также другие поддельные документы.

Ранее власти Германии арестовали сотрудника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России. Отмечается, что подозреваемый Томас Х. работал в департаменте вооружений, информационных технологий и применения немецкого оборонного ведомства.