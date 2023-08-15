Экс-агент ФБР признался в связях с российским миллиардером Дерипаской

Bloomberg: экс-агент ФБР признался в нарушении санкций США и связях с Дерипаской

Чарльз Макгонигал, в прошлом высокопоставленный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР), признал вину в заговоре с целью обхода американских санкций и сотрудничестве с российским миллиардером Олегом Дерипаской для отмывания денег. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Я никогда не собирался причинять вред Соединенным Штатам, ФБР или моим друзьям и близким», — заявил 55-летний экс-агент ФБР в суде.

Обвиняемый раньше руководил отделом контрразведки в Нью-Йорке, в его задачи входило устранение иностранных шпионов, а также расследования о российских олигархах, в частности он собирал информацию о Дерипаске. По его словам, работать на миллиардера он начал в 2018 году, после выхода на пенсию. За это ему заплатили 17,5 тысячи долларов.

Приговор Макгонигалу собираются вынести 14 декабря, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Экс-агента ФБР арестовали 21 января, когда он прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди после поездки в Шри-Ланку. Его обвинили в нарушении санкций США за попытку исключить Дерипаску из санкционного списка.