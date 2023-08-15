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20:19, 15 августа 2023Из жизни

Мстительный мужчина решил устроить пожар в доме соседки и случайно поджег себя

В Таиланде решивший устроить пожар в доме соседки мужчина случайно поджег себя

Фото: Net Anantakul / Thaiger

47-летний житель провинции Чонбури, Таиланд, случайно поджег себя при попытке устроить пожар в доме соседки. Об этом сообщает The Thaiger.

Нет Анантакул решил отомстить 33-летней соседке Сирипон Хомсаен за то, что она подала на него жалобу. Женщина пожаловалась, что мужчина сильно шумел во время ремонта лодки. Анантакул разозлился на соседку и решил в отместку поджечь ее дом.

Мстительный мужчина проник здание в темное время суток и разлил бензин на балконе второго этажа, собираясь поджечь его. Однако Анантакул не заметил, как случайно облил горючей смесью и себя. Поэтому, как только мужчина зажег огонь, его тут же охватило пламя.

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Почувствовавший сильную боль Анантакул смог потушить на себе огонь и прибежал домой, где вызвал спасателей. Прибывшая на помощь бригада госпитализировала пострадавшего. Он получил серьезные ожоги лица, рук и ног. По словам спасателей, мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Анантакул признался в содеянном по дороге в медицинское учреждение.

Хомсаен рассказала, что во время поджога в доме находился только ее партнер. Он заметил возгорание и незамедлительно вызвал пожарную бригаду. Благодаря своевременному прибытию пожарных огонь удалось быстро ликвидировать.

Соседка подала еще одну жалобу на Анантакула, обвинив его в попытке поджога. Ведется расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США пожарный поджег несколько домов и объяснил свои действия скукой и эстетическими предпочтениями. В результате его действий сгорели четыре здания и произошли четыре лесных пожара.

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    Алиса Удовик
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