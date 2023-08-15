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19:12, 15 августа 2023Моя страна

В Екатеринбурге запустят светомузыкальный фонтан

В Екатеринбурге 18 августа запустят светомузыкальный фонтан

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Историческом сквере в Екатеринбурге к 300-летию города запустят светомузыкальный фонтан. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Жители города смогут увидеть уникальное шоу света, огня и воды 18 августа в 21:00. Как сообщает председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, фонтан предстанет перед зрителями в виде шкатулки с сокровищами.

Отмечается, что в концертной программе примут участие более 200 артистов. Откроют мероприятие арт-группа SOPRANO Турецкого и Петр Дранга. Помимо этого, на шоу выступит эстрадно-симфонический оркестр Imperials. Музыканты исполнят всемирно известные поп- и рок-хиты. Горожане также услышат песни о городе, которые споет молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». В нем примут участие команды из 12 регионов России и команда из Белоруссии.

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    Алиса Удовик
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