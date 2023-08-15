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14:34, 15 августа 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины назвали символом дружбы с Германией танки Leopard

Глава МО Украины Резников назвал символом дружбы с Германией танки Leopard

Фото: Juan Medina / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Украины Алексей Резников назвал символом дружбы с Германией танки Leopard и другое поставленное вооружение по итогам встречи с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером. Об этом украинский министр написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Я благодарен за всю помощь, которую Германия оказывает Украине в эти непростые времена. IRIS-T, MARS II, PzH 2000, Leopard — настоящие символы нашей дружбы», — высказался он. Кроме того, на встрече в Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

Ранее Линднер призвал не допустить поражения Киева в конфликте, так как от этого зависит европейское будущее. Министр финансов ФРГ напомнил, что Берлин уже оказал украинской стороне в помощи на сумму свыше 12 миллиардов евро. Кроме того, он заверил правительство Украины в поддержке со стороны Германии.

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    Кристина Есикова
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