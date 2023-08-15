Предсказана новая ставка по ипотеке на «вторичку»

После решения ЦБ ставка по ипотеке на «вторичку» может повыситься до 15 %

После решения Центробанка (ЦБ) повысить ключевую ставку до 12 процентов годовых ставка по ипотеке на вторичное жилье может вырасти до 15 процентов. Такое будущее кредитам на готовые квартиры предрекли представители рынка, пишет РИА Новости.

«Рыночная ставка достигнет 15 процентов, если не будет специальных оптимистических заявлений. Любые разговоры о борьбе с инфляцией приведут к ускорению. Пессимистично к 1 сентября, оптимистично к 1 октября», — спрогнозировал главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Управляющий директор компании «Миэль» Александр Москатов считает, что ставка может вырасти и выше 15 процентов. Аналогичного мнения придерживается и коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев — он предполагает, что в большинстве банков ипотеку на вторичное жилье будут выдавать под 15-16 процентов. Однако такая ситуация долго не продлится, уверен эксперт.

При этом Москатов добавил, что повышение ставки на 1 процент обычно уменьшает спрос на кредиты на 5 процентов. Специалисты не ожидают, что в ближайшее время ключевая ставка вернется к уровню 8,5 процента. Поэтому спрос на вторичное жилье в России может снизиться.