Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:33, 15 августа 2023Среда обитания

Предсказана новая ставка по ипотеке на «вторичку»

После решения ЦБ ставка по ипотеке на «вторичку» может повыситься до 15 %

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

После решения Центробанка (ЦБ) повысить ключевую ставку до 12 процентов годовых ставка по ипотеке на вторичное жилье может вырасти до 15 процентов. Такое будущее кредитам на готовые квартиры предрекли представители рынка, пишет РИА Новости.

«Рыночная ставка достигнет 15 процентов, если не будет специальных оптимистических заявлений. Любые разговоры о борьбе с инфляцией приведут к ускорению. Пессимистично к 1 сентября, оптимистично к 1 октября», — спрогнозировал главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Управляющий директор компании «Миэль» Александр Москатов считает, что ставка может вырасти и выше 15 процентов. Аналогичного мнения придерживается и коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев — он предполагает, что в большинстве банков ипотеку на вторичное жилье будут выдавать под 15-16 процентов. Однако такая ситуация долго не продлится, уверен эксперт.

При этом Москатов добавил, что повышение ставки на 1 процент обычно уменьшает спрос на кредиты на 5 процентов. Специалисты не ожидают, что в ближайшее время ключевая ставка вернется к уровню 8,5 процента. Поэтому спрос на вторичное жилье в России может снизиться.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла удар по ключевым объектам военной промышленности Украины

    Один человек пострадал при попытке захода украинской ДРГ в Брянскую область

    В VK появилась уникальная возможность для интересующихся IT россиян

    Слава показала шрамы на груди спустя два месяца после повторной пластики

    Россияне бросились скупать «вторичку» в Москве

    Предсказана новая ставка по ипотеке на «вторичку»

    Армия России поразила украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО

    Ночной удар российских войск нанес значительный ущерб ВПК Украины

    Политику украинских властей сравнили с УССР 1930-х годов

    В США назвали Зеленского клоуном из-за его заявлений о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости