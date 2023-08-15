Влияние повышения ключевой ставки ЦБ на рынок недвижимости оценили

Эксперт: часть россиян отложат покупку вторичного жилья после роста ставки ЦБ

Часть россиян отложат запланированные сделки по приобретению жилья на вторичном рынке после повышения Центральным Банком (ЦБ) ключевой ставки до 12 процентов. Так оценил ситуацию на рынке старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в интервью РИА Недвижимости.

По его мнению, ставки по ипотеке в этом секторе недвижимости, вероятнее всего, увеличатся до 12,7-13,5 процента, при этом на первичном рынке роста не будет, так как большая часть предложений на нем подпадает под условия льготных кредитов. Смирнов напомнил, что перед повышением ставки ЦБ президент России Владимир Путин подчеркнул, что «льготная ипотека будет — и точка». На этом фоне часть спроса с вторичного рынка уйдет в новостройки, сказал эксперт.

При этом специалист отметил, что на ситуацию на рынке окажет сильное влияние решение банков по уже одобренным кредитам. «В марте 2022 года банки пересмотрели ставки уже по одобренным лимитам. От их позиции зависит, как быстро будет истощаться количество покупателей с одобренной ипотекой», — добавил он.

В последнее время был зафиксирован всплеск заявок на ипотеку, так как покупатели ожидали неизбежного повышения ставки в ближайшем будущем, объясняет глава платформы автоматизации агентских продаж TYMY Алексей Майстренко. Поэтому те россияне, которые планировали покупку и уже получили решение банка, зафиксировали для себя ставку по кредиту. Однако граждане без одобренной ипотеки скорее решат отложить покупку, надеясь на снижение стоимости кредитов, как это было в 2022 году, считает Смирнов.

Майстренко ожидает, что рынок вторичного жилья может просесть до 20 процентов, но на короткий период, максимум на один-два месяца. Он отметил, что на данный момент недвижимость остается одним из немногих вариантов инвестиций внутри страны, а деньги у покупателей есть.

Падение спроса на вторичном рынке на 20-25 процентов прогнозирует и заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Однако, по ее мнению, не стоит ждать падения цен на готовое жилье. «В перспективе месяца рост средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке по инерции продолжится, однако мы можем увидеть рекордный рост среднего уровня торга. К слову, за прошедшие 12 месяцев максимальный уровень торга был тоже в августе 2022 года и превышал 6 процентов», — рассказала она.

15 августа по итогам внеочередного заседания совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Это максимум с мая прошлого года. ЦБ объяснил свое решение стремлением вернуть инфляцию к 4 процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.

В июле 2023 года на фоне роста ключевой ставки спрос на ипотеку на 10 процентов превысил показатель предыдущего месяца и на 69,5 процента — июля 2022 года. Заметнее всего увеличилось число заявок на кредиты на новостройки — рост составил 27,4 процента относительно средненедельных значений июля. На втором месте оказалась ипотека на вторичное жилье (плюс 16 процентов).