В Австрии заявили о невозможности обойтись без российского газа

Экс-менеджер OMV Мусилек: Австрия не сможет обойтись без российского газа

Бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что Австрия не сможет обойтись без российского газа, даже в долгосрочной перспективе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich.

По его словам, одностороннее расторжение контрактов со стороны Австрии было бы немедленно оспорено «Газпромом» в международных судах. Он подчеркнул, что на подобные разбирательства может уйти много времени до окончательного прояснения правовой ситуации. При этом без судебного прояснения Австрии придется продолжать платить России. «Речь идет о более чем 30 миллиардах евро. Я бы не советовал австрийскому федеральному правительству идти на такой риск», — сказал он.

Мусилек заявил, что, «основываясь на своем десятилетнем опыте работы на международных энергетических и газовых рынках», он не видит жизнеспособных альтернатив российскому газу.

Ранее госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер заявил, что Венгрия не сможет обойтись без российского газа. По его словам, утверждения о том, что его поставляют по завышенным ценам, не соответствуют действительности. Таким образом Менцер прокомментировал попытки оппозиции страны доказать, что заключенные около двух лет назад контракты с компанией «Газпром» перестали соответствовать интересам Венгрии.