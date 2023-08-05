МИД Венгрии: страна не может обойтись без российского газа

Венгрия не сможет обойтись без российского газа, а утверждения о том, что его поставляют по завышенным ценам, не соответствуют действительности. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

Таким образом Менцер прокомментировал попытки оппозиции страны доказать, что заключенные около двух лет назад контракты с компанией «Газпром» перестали соответствовать интересам Венгрии. По его словам, представители оппозиции лгут, называя сделку с Россией ненужной и дорогой.

«85 процентов годового потребления газа в Венгрии приходится на российский газ. Заменить его в обозримом будущем невозможно, а значит, без российского газа Венгрия замерзнет, не будет отопления в домах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места», — пояснил дипломат. Он добавил, что российский раз — это гарантия надежности поставок и энергетической безопасности страны.

Менцер также напомнил, что высокие цены на нефть и газ связаны с энергокризисом в Европе, который был вызван украинским конфликтом и санкциями Евросоюза в отношении России. По его словам, для радикального снижения цен политические партии страны должны выступать за мир и против санкций.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что с 2027 года Венгрия рассчитывает получать сжиженный природный газ из Катара. По его словам, переговоры между странами уже ведутся.