Венгрия нашла замену российскому газу

Министр Сийярто: Венгрия собирается получать СПГ из Катара с 2027 года

Венгрия рассчитывает с 2027 года получать сжиженный природный газ (СПГ) из Катара, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«На политическом уровне сегодня мы приняли все необходимые решения, и на уровне специалистов переговоры между Венгрией и Катаром уже тоже ведутся», — написал он.

Ранее Сийярто заявил о том, что страна продлила соглашение с российским «Газпромом» о поставках газа сверх объема, а также подписала соглашение о льготном режиме его оплаты. Министр неоднократно указывал, что Венгрия не собирается по политическим причинам отказываться от поставок газа из России.

При этом Сийярто заявлял, что страна стремится разнообразить источники и маршруты поставки газа в страну, указывая при этом, что она не откажется от поставок из РФ в ближайшей перспективе. Так, руководство Венгрии заявляло, что рассматривает вопрос поставок СПГ через польские регазификационные терминалы.