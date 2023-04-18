Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:24, 18 апреля 2023Экономика

Венгрия собралась покупать газ через Польшу

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о намерении страны покупать СПГ через Польшу

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Руководство Венгрии обсуждает вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) через польские регазификационные терминалы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, пишет ТАСС.

По его словам, Варшава расширяет собственные мощности и если она будет принимать больше газа, то появится возможность для покупки. Впрочем, полагает Сийярто, предметно об этом можно будет говорить только через три-четыре года.

Глава МИД подтвердил, что Венгрия стремится к диверсификации источников и маршрутов поставок нефти и газа, но пока не видит альтернативы сотрудничеству с Россией. До тех пор пока возможности заменить транспортные пути нет, газ придется покупать.

В то же время глава ведомства опроверг подписание новых соглашений с Россией по нефти, газу и атомной энергии во время его последнего визита в Москву. Сийярто подчеркнул, что последнее соглашение по ядерной энергетике датируется 2014 годом, по газу — 2021 годом, договор о нефти также подписан много лет назад и тут ничего не изменилось.

Ранее министр заявлял, что Будапешт продлил соглашение с Россией о дополнительных поставках газа и договорился о льготном режиме оплаты основных объемов топлива. В конце марта о готовности проводить дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны сообщили в российском правительстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Росавиация подтвердила опасное сближение самолета Минобороны с бизнес-джетом
Российских баскетболистов отстранили от участия в квалификации на Олимпиаду-2024
Стала известна цена Ferrari Анастасии Ивлеевой
Алиев поставил армян Карабаха перед выбором
Помощника прокурора заподозрили в интимной близости с осужденной за помощь в УДО
Названы богатейшие города мира
Роднина оценила обращение украинской чемпионки ОИ к главе МОК из-за россиян
Алиса Теплякова подала в суд на МГУ
Объяснена уникальность «самого опасного для ВСУ» российского БПЛА
Раскрыты условия отмены ограничений на провоз жидкости в ручной клади
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.