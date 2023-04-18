Венгрия собралась покупать газ через Польшу

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о намерении страны покупать СПГ через Польшу

Руководство Венгрии обсуждает вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) через польские регазификационные терминалы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, пишет ТАСС.

По его словам, Варшава расширяет собственные мощности и если она будет принимать больше газа, то появится возможность для покупки. Впрочем, полагает Сийярто, предметно об этом можно будет говорить только через три-четыре года.

Глава МИД подтвердил, что Венгрия стремится к диверсификации источников и маршрутов поставок нефти и газа, но пока не видит альтернативы сотрудничеству с Россией. До тех пор пока возможности заменить транспортные пути нет, газ придется покупать.

В то же время глава ведомства опроверг подписание новых соглашений с Россией по нефти, газу и атомной энергии во время его последнего визита в Москву. Сийярто подчеркнул, что последнее соглашение по ядерной энергетике датируется 2014 годом, по газу — 2021 годом, договор о нефти также подписан много лет назад и тут ничего не изменилось.

Ранее министр заявлял, что Будапешт продлил соглашение с Россией о дополнительных поставках газа и договорился о льготном режиме оплаты основных объемов топлива. В конце марта о готовности проводить дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны сообщили в российском правительстве.