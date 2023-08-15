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16:42, 15 августа 2023Силовые структуры

Иностранку с килограммом героина задержали в центре российского города

В центре Воронежа задержали иностранку с килограммом героина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Воронеже полицейские задержали 31-летнюю уроженку одной из республик Средней Азии за незаконный оборот наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, женщину поймали в Центральном районе. В квартире, которую она арендовала, обнаружили более килограмма героина. Выяснилось, что она приобрела вещества в интернете и забрала из тайника. Иностранка собиралась расфасовать наркотик и распространять через закладки.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») Уголовного кодекса РФ. «Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — уточняют в МВД.

Сейчас задержанную поместили в СИЗО.

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    Екатерина Власова
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