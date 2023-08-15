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10:28, 15 августа 2023Россия

Шойгу заявил о почти полном исчерпании Украиной военного ресурса

Шойгу заявил, что Украина почти полностью исчерпала свой военный ресурс

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военный ресурс Украины почти полностью исчерпан. Об этом в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Трансляция выступления министра велась на странице Минобороны в социальной сети «ВКонтакте».

Такой вывод Шойгу сделал из «предварительных итогов боевых действий».

Отдельно глава МО подчеркнул, что используемое в зоне спецоперации оружие советского производства зачастую превосходит поставляемые Украине западные образцы вооружения.

Шойгу добавил, что несмотря на это за поставки оружия Украине и ее партнерам придется заплатить своим суверенитетом. «По сути происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса», — объявил он.

Ранее Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике.

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    Марк Леонов
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