Шойгу заявил о почти полном исчерпании Украиной военного ресурса

Шойгу заявил, что Украина почти полностью исчерпала свой военный ресурс

Военный ресурс Украины почти полностью исчерпан. Об этом в рамках выступления на XI Московской конференции по международной безопасности заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Трансляция выступления министра велась на странице Минобороны в социальной сети «ВКонтакте».

Такой вывод Шойгу сделал из «предварительных итогов боевых действий».

Отдельно глава МО подчеркнул, что используемое в зоне спецоперации оружие советского производства зачастую превосходит поставляемые Украине западные образцы вооружения.

Шойгу добавил, что несмотря на это за поставки оружия Украине и ее партнерам придется заплатить своим суверенитетом. «По сути происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса», — объявил он.

Ранее Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике.