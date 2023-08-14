Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 14 августа 2023Россия

Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике

Шойгу: разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Разрекламированная» западная техника оказалась далекой от безупречности. Такую скептическую оценку иностранному вооружению от главы Минобороны России Сергея Шойгу приводит ТАСС.

По словам главы российского оборонного ведомства, его оценку подтверждают представленные на форуме «Армия-2023» военные трофеи.

«Западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев», — высказался об иностранном вооружении Шойгу.

Ранее политолог Константин Блохин заявлял, что неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к тому, что страны Запада откажутся от военной и финансовой помощи Киеву.

Он предположил, что поставки вооружений Киеву даже в случае его уничтожения на Западе рассматривают как возможность продления конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике

    Сергей Собянин назвал преимущества новых эстакад на МСД

    В Минобороны России рассказали о двух попытках атак беспилотников ВСУ

    Английский язык на указателях метро станет необязательным

    Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов Москвы

    Эксперты оценили идею о страховке капремонта в России

    Собчак в образе русалки подняли на смех в сети

    Россиянин познакомился с девушкой в интернете и попал в криминальную схему

    Шойгу назвал лучший ответ санкциям

    Перечислены самые ликвидные трехлетние кроссоверы из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости