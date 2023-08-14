Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике

Шойгу: разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной

«Разрекламированная» западная техника оказалась далекой от безупречности. Такую скептическую оценку иностранному вооружению от главы Минобороны России Сергея Шойгу приводит ТАСС.

По словам главы российского оборонного ведомства, его оценку подтверждают представленные на форуме «Армия-2023» военные трофеи.

«Западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев», — высказался об иностранном вооружении Шойгу.

Ранее политолог Константин Блохин заявлял, что неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к тому, что страны Запада откажутся от военной и финансовой помощи Киеву.

Он предположил, что поставки вооружений Киеву даже в случае его уничтожения на Западе рассматривают как возможность продления конфликта на Украине.