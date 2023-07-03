Описано будущее поставок западного оружия Украине

Политолог Блохин предрек новые поставки западного оружия на Украину

Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приведет к тому, что страны Запада откажутся от военной и финансовой помощи Киеву, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Он объяснил «Ленте.ру», каким будет влияние провала наступательной операции Украины на ситуацию с поставками от Запада.

«Эффект [провала контрнаступления] в самом деле имел свое действие. Считалось, что западная техника непобедимая и что она на фоне "старой советской" имеет ряд преимуществ, — сама Украина создавала имидж такой технике. Думаю, что поставки нового западного оружия будут, но не такие масштабные и никто по щелчку пальцев на Украине эти поставки осуществлять не будет. Несмотря на все, что произошло, считается, что деньги, которые Запад тратит на Украину, — это инвестиции в будущее», — объяснил специалист.

Деньги и помощь Запад Украине выделять будет, но со скрипом Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Блохин также предположил, что поставки вооружений Киеву даже в случае его уничтожения на Западе рассматривают как возможность продления конфликта на Украине.

«То, что происходит уничтожение техники Запада и на Украине присутствует коррупция, — это "сопутствующий ущерб". Так просто от поддержки Украины они не откажутся, потому что Украина для них является стратегическим активом, на который было потрачено колоссальное количество денег, сил и времени», — добавил политолог.

Ранее в Германии заявили, что западные страны испытывают разочарование, поскольку Украина допустила потерю отправленной ей бронетехники уже через месяц. Об этом написал обозреватель Франц Беки в своем материале для Berliner Zeitung.

Автор добавил, что поддержка ВСУ Берлину «стоила жизней и денег». По его словам, в 2023 году Германия направила порядка пяти с половиной миллиардов евро для обеспечения военной поддержки страны, что, как отметил Беки, стало значительной суммой для Берлина по сравнению с выделенными в 2022 году двумя миллиардами.