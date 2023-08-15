Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:52, 15 августа 2023Мир

В Италию по морю прибыло огромное число мигрантов

La Repubblica: с начала 2023 года по морю в Италию прибыло 100 тысяч мигрантов

Фото: Juan Medina / Reuters

С начала 2023 года в Италию по морю прибыло 100 тысяч мигрантов, при этом столько же человек прибыло за весь 2022 года. Об этом пишет La Repubblica.

Еще 180 тысяч мигрантов находятся в центрах по приему беженцев — это рекордное количество с 2018 года. Многих приходится отселять из лагерей для размещения новых мигрантов.

Издание отмечает, что впереди еще два месяца хороших погодных условий для пересечения Средиземного моря, поэтому количество мигрантов может вырасти вдвое. Пока что рекордное количество беженцев зафиксировано в 2016 году — 180 тысяч.

В начале августа в отдельных регионах Италии властям пришлось создавать палаточные лагеря для размещения мигрантов. Такая ситуация сложилась в Вероне, Тоскане, Флоренции и других областях.

В начале июня в ЕС согласовали радикальную реформу миграционного законодательства. Каждой стране придется заплатить 20 тысяч евро при отказе от приема мигранта.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России поднял ключевую ставку до 12 процентов

    Последствия взрыва на автосервисе в Махачкале попали на видео

    ВСУ ударили по российскому региону ракетой комплекса «Точка-У»

    Актриса из сериала «Кухня» рассказала о домогательствах со стороны продюсера

    Жителей столичного региона предупредили о миграции гадюк

    МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЭС в Махачкале

    Отключение ионных каналов в мозге сделало мышей умнее

    Начато расследование из-за прорыва дамбы в Уссурийске

    Названа дата дебютного матча Захаряна за «Реал Сосьедад»

    В Турции задержали «важного фигуранта» дела о покушении на посла России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости