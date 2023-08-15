В Италию по морю прибыло огромное число мигрантов

La Repubblica: с начала 2023 года по морю в Италию прибыло 100 тысяч мигрантов

С начала 2023 года в Италию по морю прибыло 100 тысяч мигрантов, при этом столько же человек прибыло за весь 2022 года. Об этом пишет La Repubblica.

Еще 180 тысяч мигрантов находятся в центрах по приему беженцев — это рекордное количество с 2018 года. Многих приходится отселять из лагерей для размещения новых мигрантов.

Издание отмечает, что впереди еще два месяца хороших погодных условий для пересечения Средиземного моря, поэтому количество мигрантов может вырасти вдвое. Пока что рекордное количество беженцев зафиксировано в 2016 году — 180 тысяч.

В начале августа в отдельных регионах Италии властям пришлось создавать палаточные лагеря для размещения мигрантов. Такая ситуация сложилась в Вероне, Тоскане, Флоренции и других областях.

В начале июня в ЕС согласовали радикальную реформу миграционного законодательства. Каждой стране придется заплатить 20 тысяч евро при отказе от приема мигранта.