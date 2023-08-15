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10:19, 15 августа 2023Силовые структуры

Найден заставивший российскую школьницу выпрыгнуть из окна насильник

В Ижевске задержан насильник, из-за которого школьница выпрыгнула в окно

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ижевске полицейские задержали мужчину, пытавшегося надругаться над российской школьницей, из-за чего ей пришлось спасаться, выпрыгнув в окно с четвертого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики Удмуртия.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в подъезде соседнего дома. Он доставлен в отдел полиции.

Задержанный Андрей Васильев 1989 года рождения подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Вечером 12 августа 15-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа многоквартирного дома, чтобы спастись от домогательств 34-летнего знакомого. Он заманил девочку в квартиру, а затем стал домогаться. Школьницу нашли под окнами дома и доставили в больницу с переломом позвоночника.

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    Любовь Ширижик
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