Российская школьница выпрыгнула с четвертого этажа и спаслась от насильника

В Ижевске школьница выпрыгнула с четвертого этажа, чтобы сбежать от насильника

В Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа многоквартирного дома, чтобы спастись от домогательств 34-летнего знакомого Андрея. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 12 августа подросток зашла в гости к знакомому, а он начал домогаться и распускать руки. Девочка попыталась спастись от мужчины и в результате прыгнула из окна четвертого этажа. Школьницу нашли под окнами дома и доставили в больницу с переломом позвоночника.

Андрей оперативно скрылся, сейчас его ищет полиция. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в подмосковном Раменском задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который через окно забрался в дом к 40-летней россиянке и попытался ее изнасиловать.