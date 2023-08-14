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11:37, 14 августа 2023Силовые структуры

Российская школьница выпрыгнула с четвертого этажа и спаслась от насильника

В Ижевске школьница выпрыгнула с четвертого этажа, чтобы сбежать от насильника

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа многоквартирного дома, чтобы спастись от домогательств 34-летнего знакомого Андрея. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 12 августа подросток зашла в гости к знакомому, а он начал домогаться и распускать руки. Девочка попыталась спастись от мужчины и в результате прыгнула из окна четвертого этажа. Школьницу нашли под окнами дома и доставили в больницу с переломом позвоночника.

Андрей оперативно скрылся, сейчас его ищет полиция. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в подмосковном Раменском задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который через окно забрался в дом к 40-летней россиянке и попытался ее изнасиловать.

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