Кандидата в президенты США возмутила многомиллиардная помощь Украине

Роберт Кеннеди-младший: США тратят деньги на помощь Киеву, а не на американцев

Вашингтон уже потратил 130 миллиардов долларов на помощь Украине, при этом миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в разговоре с телеведущем Такером Карлсоном, передает ТАСС.

Политик возмутился, что американское руководство оказывает многомиллиардную поддержку другой стране вместо решения проблем собственных граждан. «Как мы можем посылать 130 миллиардов долларов, когда у 15 миллионов американцев нет медицинской страховки, когда мы лишаем 30 миллионов американцев талонов на еду?» — сказал он.