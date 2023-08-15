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05:11, 15 августа 2023Мир

Кандидата в президенты США возмутила многомиллиардная помощь Украине

Роберт Кеннеди-младший: США тратят деньги на помощь Киеву, а не на американцев
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Scott Morgan / Reuters

Вашингтон уже потратил 130 миллиардов долларов на помощь Украине, при этом миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в разговоре с телеведущем Такером Карлсоном, передает ТАСС.

Политик возмутился, что американское руководство оказывает многомиллиардную поддержку другой стране вместо решения проблем собственных граждан. «Как мы можем посылать 130 миллиардов долларов, когда у 15 миллионов американцев нет медицинской страховки, когда мы лишаем 30 миллионов американцев талонов на еду?» — сказал он.

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    Марина Совина
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