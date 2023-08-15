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05:16, 15 августа 2023Мир

Кандидат в президенты США заявил о финансировании Майдана Вашингтоном

Кеннеди-младший заявил, что США профинансировали протесты на Майдане на $5 млрд
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом он сказал в ходе беседы с телеведущим Такером Карлсоном, которая опубликована в соцсети X (бывший Twitter).

«Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили», — сказал Кеннеди-младший. По его словам, агентство США по международному развитию, которое «является прикрытием ЦРУ», вложило в них пять миллиардов долларов.

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    Марина Совина
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