Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей

Посол Антонов: Киев использует американскую военную помощь против мирных жителей

Украина использует переданную ей западными партнерами военную помощь против мирных жителей, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в Telgeram-канале российского диппредставительства.

Так он отреагировал на выделение США нового пакета помощи Киеву. Дипломат подчеркнул, что американское руководство осведомлено о том, как именно Украина использует поставленное ими вооружение. «Здесь [в США] не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов», — отметил Антонов.

Он добавил, что Вашингтон все глубже погружается в противостояние с Россией, не беспокоясь, что количество американцев, поддерживающих подобную стратегию, стремительное уменьшается. «Делает это руками украинцев. Отправляет режиму [президента Украины Владимира] Зеленского новые партии оружия и денег», — отметил посол. По его мнению, американское правительство рассчитывает, что конфликт на Украине будет долгим.

Ранее США выделили новую военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Киеву будут переданы, в частности, боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые средства, оборудование для разминирования, а также снаряды для систем залпового огня HIMARS.