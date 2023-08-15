Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 15 августа 2023Мир

Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей

Посол Антонов: Киев использует американскую военную помощь против мирных жителей
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Украина использует переданную ей западными партнерами военную помощь против мирных жителей, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в Telgeram-канале российского диппредставительства.

Так он отреагировал на выделение США нового пакета помощи Киеву. Дипломат подчеркнул, что американское руководство осведомлено о том, как именно Украина использует поставленное ими вооружение. «Здесь [в США] не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов», — отметил Антонов.

Он добавил, что Вашингтон все глубже погружается в противостояние с Россией, не беспокоясь, что количество американцев, поддерживающих подобную стратегию, стремительное уменьшается. «Делает это руками украинцев. Отправляет режиму [президента Украины Владимира] Зеленского новые партии оружия и денег», — отметил посол. По его мнению, американское правительство рассчитывает, что конфликт на Украине будет долгим.

Ранее США выделили новую военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Киеву будут переданы, в частности, боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые средства, оборудование для разминирования, а также снаряды для систем залпового огня HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На заправке в Махачкале произошел взрыв. Что стало причиной произошедшего?

    Воронка образовалась на месте взрыва на АЗС в Махачкале

    Владелец взорвавшейся АЗС в Махачкале рассказал подробности произошедшего

    Число пострадавших после взрыва на заправке в Махачкале возросло до 66

    Полковник рассказал об использовании ИИ в российском оружии

    В Совфеде отреагировали на слова экс-полковника армии США о контрнаступлении ВСУ

    Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей

    Режим ЧС ввели в российском регионе из-за наводнения

    В США назвали ведущие к краху Украины факторы

    Белоруссия приостановила действие еще одного соглашения с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости