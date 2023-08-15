Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:22, 15 августа 2023Среда обитания

Москвичам назвали сроки завершения жары

Вильфанд: жара в Москве завершится в субботу

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Жара в Москве продлится до 19 августа. Сроки завершения такой погоды назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам метеоролога, с сегодняшнего дня в столице началась жара. Во вторник, 15 августа, температура в городе на три градуса превысит норму и составит 24-26 градусов Цельсия, в четверг она достигнет 27-29 градусов. К пятнице погодная аномалия составит пять-шесть градусов, воздух прогреется до 29-31 градуса. Вильфанд отметил, что при этом дни до конца текущей недели будут солнечными, а ночью температура будет составлять 13-15 градусов.

Однако в выходные температура начнет снижаться: в субботу ожидается 25-26 градусов, а в воскресенье — максимум до плюс 20-25 градусов Цельсия, что соответствует климатической норме для данного времени. Кроме того, в субботу, по прогнозам специалиста, «увеличится облачность, прогнозируется небольшой дождь».

Ранее Вильфанд предрек рекордную жару в течение рабочей недели практически во всем Приволжском федеральном округе, а также в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Глава российского региона рассказал о попытке прорыва украинской ДРГ

    Стилист назвал россиянам простые способы улучшить состояние волос

    Брянские власти рассказали о последствиях попытки прорыва украинской ДРГ

    Джиган и Самойлова с детьми попали в ураган на отдыхе

    Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи

    Китай неожиданно снизил ставку из-за проблем в экономике

    Москвичам назвали сроки завершения жары

    В Иране возбудили несколько дел против экс-президента

    МакSим рассказала о многомиллионных потерях из-за алкоголизма

    «АвтоВАЗ» вернул в продажу специальные версии Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости